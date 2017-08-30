世大運》31日中午院長宴請代表隊 下午總統接見

統蔡英文預計31日接見選手代表，下午4時從府前展開「台灣英雄大遊行」活動。今早相關單位舉辦記者會，說明遊行規畫。（張潼攝）

為期12天的世大運30日落幕，中華健兒繳出史上新高的26金34銀30銅漂亮成績單，行政院長林全將在明日中午宴請代表隊，總統蔡英文則在下午於總統府接見中華健兒，下午四點起從總統府開始「英雄大遊行」，讓國人一睹台灣英雄們的風采。

中華隊過去在單屆世大運最佳成績是2011年深圳7金9銀16銅，最佳名次則是2009年貝爾格勒的第7名。此次挾著主辦優勢，不但金牌數竄升至26金，獎牌榜更是僅次於日本和韓國，高居第三席位，出色的表現讓選手們備感榮耀，國人也萬分激動。

今晚閉幕典禮中華代表團包括田徑、射箭、男籃、女足、競技體操、韻律體操、跆拳道品勢、網球、舉重、水球、滑輪溜冰、武術、跳水隊共有199名隊職員參加，其中更有楊俊瀚、鄭兆村、李智凱、李晟綱、蘇佳恩、莊吉生、郭婞淳、洪萬庭、梁宣旼與許凱貴11位金牌選手與會。

(中時電子報)