高雄高分檢不上訴 張花冠涉貪無罪定讞

嘉義縣長張花冠被控貪瀆等案，高雄高分院上月底依洩密罪，判她徒刑1年10月，得易科罰金定讞，貪瀆部分則維持一、二審無罪。依《速審法》規定，若被告一、二審都判無罪，除非判決牴觸憲法、違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得上訴三審。高雄高分檢開會討論後，因認為無違憲違法，決定不上訴，全案確定。

(中時)