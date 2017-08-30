新開國小引進南非外師 打造全英文環境

新開國小新聘的南非外師Brandon今天一早就在校門口迎接新生。(新開國小提供)

大湖鄉偏鄉新開國小走過滅校危機，透過特色教學得到家長的信賴，今年獲得教育部補助經費，與武榮國小共聘一名南非籍外師Brandon，他的妻子Elize與他同時來到台灣，也是大湖東興國小和卓蘭坪林國小共聘的外籍師資，在開學前提前兩周落腳大湖，為偏鄉引進國際教育師資。

新開國小校長鄭惠鳳表示，Brandon老師是南非專業教師，不諳中文，不過很樂意用簡單有趣的英文和小朋友對話，也讓偏鄉學童多了不一樣的語言、文化刺激，她本以為小朋友見到外國面孔會很害羞，結果小朋友展現親和力，會主動跟外師打招呼，反而是家長比較害羞，擔心不知道怎麼跟老師對話，這也讓她看到孩子的潛力，希望透過一年的語言教學，打造全英文環境，給學童不一樣的教學體驗。

外師Elize表示，她來到台灣體驗不同的城市風情及文化，她喜歡孩子們有熱情與她們互動及相處，這是一個很好的機會教導苗栗的孩子學習英文，Brandon則說，他對語言相當的熱愛，喜歡增進自己的英文能力，並想讓孩子的英文實力有所提升，來到台灣體驗不同的城市風情和文化以及獨特的孩子。

(中時)