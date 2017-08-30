世大運閉幕式將登場 民眾熱情揮舞國旗歡送

世大運閉幕，下午五點開始進場，現場民眾情緒超嗨，各國選手陸續抵達會場，許選手戴著國旗和得獎的獎牌，走進小巨蛋迎接晚上的閉幕式，許多選手表示非常謝謝台北，覺得台灣是個非常熱情的地方。

世大運閉幕式將登場 民眾熱情揮舞國旗歡送

世大運走向尾聲，迎來最後的閉幕式，北市府的維安也提高規格，絲毫沒有鬆懈，選手專車抵達時，前後共有18輛警車包夾，護送選手安全抵達閉幕視現場。

(中天)