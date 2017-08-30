向陽地下道將完工 中央分隔島「副作用」惹議
台中豐原區向陽地下道填平工程，原訂9月1日完工通車，不料路燈設置處正對民宅，民眾認為沖煞不吉，要求移位，以致完工日延期；另有民眾抨擊「設分隔島多此一舉，造成路幅縮減！」對此，鐵改局指出，兩側民宅有明顯高低差，考量行車安全及排水，施作分隔島克服。
向陽地下道封閉施工逾5個月，已進入收尾階段，有民眾最近經過，探頭發現「水泥護欄怎麼還在？要保留當遺跡嗎？蓋中央分隔島有何意義？」《我是豐原人》臉書社團更發文質疑施工品質，網友紛罵「該拆的不拆，不該蓋的亂蓋！」擔心影響車流及消防、救護車通行。
9月1日完工日迫在眉睫，包商疑因夜間趕工，遭民眾檢舉噪音擾人清夢，被環保局開罰，今日上午工人在烈日暴曬下，進行路燈、號誌桿設置，路面柏油只有鋪半套，已有用路人無視「道路封閉」告示牌，搶先通行。鐵改局坦言「完工日會慢3天，預定9月4日下午開通。」
鐵改局中部工程處副處長何正吉表示，該工程原定9月1日完工，因日前降雨緣故，須等待路面曝曬乾燥後，才能鋪設柏油，加上當地住戶對路燈、號誌桿設置地點有意見，因此工期稍有延宕，預定9月4日當天上午相關單位進行最後勘查，若沒有問題，下午就能開放通車。
至於民眾建議拆除原地下道護欄及新設的中央分隔島，何正吉解釋，因道路兩側民宅不等高，約有53公分落差，填平地下道直接施作道路，會造成路面斜率3.3％，超過法規2.5％，除易造成交通意外，下大雨也會造成水流往低處集中，因此增設置分隔島克服。
「兩側護欄沒有要保留！」何正吉澄清，第一期工程主要進行地下道填平及路面鋪設，完工開通後，就會針對鄰近民宅的平面慢車道，屆時將拆除護欄，重鋪柏油並與交界處縫合。
當地住戶謝先生表示，網友意見他絕對尊重，要設置中央分隔島，鐵改局都有開說明會跟他們溝通，他認為有助規範「三寶」用路人，保護民眾行車安全，他絕對支持。
(中時)
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