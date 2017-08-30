布拉瑞揚舞團進駐文創聚落，培育台東舞蹈人才

布拉瑞揚舞團文化基金會進駐原民產業聚落，將做為人才培育的重要根據地。（莊哲權攝）

布拉瑞揚舞團文化基金會進駐原民產業聚落。（莊哲權攝）

布拉瑞揚舞團文化基金會進駐原民產業聚落，將做為人才培育的重要根據地。（莊哲權攝）

國際知名排灣族編舞家布拉瑞揚，3年前回台東創立舞團，今年受台東縣政府之邀，進駐「原住民族文化創意產業聚落」，今天啟動「樂舞教室」，未來將做為人才培育基地，讓更多台東的孩子有可以學舞、勇敢展現自己的舞台。

「就從這裡開始」，布拉瑞揚於2014年回台東故鄉成立舞團，去年位於台糖倉庫的練舞場地因尼伯特颱風毀損，獲得不少外界關注，台東縣政府並邀請舞團於今年4月進駐新落成的原住民文化產業聚落，布拉瑞揚今天宣布啟動樂舞教室，將規畫舞者工作坊、大師講座等課程。

「一但有了開始，就會有結果」，布拉瑞揚 說，剛回台東時就在思考除了部落巡演以外，還有個重點就是人才的培育，但因空間不足，一直無法落實，有了文化產業聚落這個空間以後，就可以啟動人才培育課程，讓更多台東的孩子對舞蹈產生興趣，達成將來成為職業舞者的夢想。

另外，舞團在台東成立的宗旨就是「回家跳舞」，這3年來也啟動了多場部落巡演，今年也將轉型為「阿棲睞藝術聚」，「阿棲睞」是排灣族語「石頭」，是該團第2號作品，首場將於9月2日在晚上7點在文創聚落中庭開幕演出，讓更多人分享他們的創作，而在9月8、9日則有新銳編舞創作發表。

(中時)