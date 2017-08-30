中捷電聯車爬陡坡 10月完成G9站測試
台中捷運綠線電聯車本月12日主線試跑成功，今天第2次上軌道測試，以時速10公里從G0站北屯機廠行駛至G5站四維國小折返全長約6公里。台中市交通局長王義川表示，經過最彎、最陡坡度測試感覺平穩，無違和感。10月份將第3次試跑至文心與臺灣大道路口G9市政府站，預計明年底試營運，109年全線通車。
台中捷運為高架化路線，電聯車採無人駕駛，爬過最高車站G4站18.35公尺最陡坡，也經過G0站至G3站最難轉彎、曲率半徑最小100公尺路段，列車行進間藉由無線通訊方式以預定的班表行進及停靠，軌道信標自動定位座標系統以閉塞區間自動保護裝置，避免行進間的電聯車碰撞縮短出車班距。
交通局長王義川搭乘體驗後指出，電聯車行駛平穩感覺不到晃動，車輛與土木工程、軌道、機電、水電整合很成功。未來將依據兩次測試報告進行修正；營運時速在安全前提下往前推進將介於30到60公里之間，目前捷運綠線整體進度達72%，符合預期。
沿線設置16座高架車站及頭、尾2座平面車站軌道採具有避震功能的浮動式道床設計，設置隔音牆讓電聯車於行駛過程中降低噪音。市府共採購18列電聯車、每列2輛，每列車最多載運536位乘客，營運初期車上配有隨車員。目前已完成G0至G9站第三軌供電，預計年底前完成全線供電，電聯車主線測試長度將再延伸。
(中時)
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