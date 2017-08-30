美海軍為水下機器人設計充電站 延長任務時間

美國海軍打算將無線充電座放到水底，以提供電動水下機器人充電。(圖/大眾機械)

隨著自動科技的進展，各類型的無人機愈來愈普及，美國海軍也全力研發，這些無人機器人的任務多半必須長期進行，為了延長任務時間，技術專家們設計電磁感應原理的無線水下充電站。

大眾機械(Popular Mechianics)報導，美國海軍研發的魚雷形水下機器人(或稱無人自動潛艇)很適合水下偵察、反水雷、編輯海底地圖和反潛水艇等各種任務，它們很安靜，不易被發現。只是目前以電池驅動的機器人很難長時間運作，在電力耗盡前必須返回基地更換電池。現在美國海軍設計一種水下充氣站，不需要插孔和插座，而是使用電磁感應的無線充電技術。

無線充電技術，也稱為感應充電，已經部分在智慧手機和平板電腦當中應用了，它只需要在一個平板充電區上設置你的手機，然後充電器的交變磁場，與手機裡的接收器線圈就能引起交流電流。然而，目前無線充電仍然不普及，原因是充電速度較慢。不過對無人潛艇而言，這個缺點問題不大。

水下充電技術在幾年前就開漿研發，當時太平洋海軍作戰系統中心的工程師劉偉恩(Wayne Liu)把自己的手機密封在一個塑膠袋中，然後放到在水下幾英呎處的無線充電器上，觀察充電效果，結果劉的手機可以接收電力，證明水下環境不會影響電磁感應。

現在美國海軍希望加大充電功率達到2千瓦，或許再過一陣子水下無人機就能能夠通過這種方式充電。

(中時電子報)