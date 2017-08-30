《如果愛》穎兒嫁了！認愛付辛博6天領證結婚

穎兒、付辛博因合作真人秀假戲真做。(取自《如果愛》微博)

穎兒認愛6天，就被直擊與付辛博領證結婚。(取自新浪娛樂)

穎兒衣著寬鬆，疑似有孕。(取自新浪娛樂)

繼鍾麗緹、張倫碩後，大陸明星戀愛真人秀《如果愛》又有一對CP結婚了！大陸女星穎兒與付辛博本月24號才公開戀情，不過6天時間，就被直擊現身西安民政局領證結婚，進度超快！

穎兒2016年在《如果愛》與付辛博扮演假想情侶傳緋聞，直到本月24號兩人才在微博認愛，付辛博先是公開兩人背影圖，甜蜜寫下「我把我們交給時間，我把自己交給你……」穎兒也以「有你真好」轉發回應。

然而小倆口動作神速，認愛不過6天，今日就被直擊前往西安民政局領證結婚，而照片中的穎兒衣著寬鬆，也被猜測應該是懷有身孕，但目前尚未獲女方證實。

(中時電子報)