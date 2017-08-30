隨車護日女足 暖警羞收櫻花妹簽名球衣

影音取自中天新聞

從紙袋中拿出衣服小心翼翼攤開，藍白球衣上繡著日本國旗跟JAPAN字樣，還有日本女足隊的滿滿簽名，好幾個大笑臉畫在球衣上，讓支援世大運的員警張貴淵超感動。

女足隊在金牌戰前夕，送給員警張貴淵全隊簽名球衣，並開心拍下大合照 (圖／中天新聞)

張貴淵是龍潭分局的員警，負責日本女足隊的隨車安全勤務，雖然日文不通，但他透過手機翻譯APP，一見面就秀一段日文自我介紹，讓全車的櫻花妹隊員拍手叫絕，留下好印象。

張貴淵和日本女足隊員朝夕相處長達11天，宛如隊上保母，感情超融洽。就在日本女足金牌決戰前夕，隊員們給了張貴淵一份超驚喜－全隊簽名球衣，還要求員警上前合照，一群人在遊覽車旁開心大笑，拍下這張萬紅叢中一點綠的照片。日本女足在離開台灣前，還熱情邀約張貴淵到日本遊玩，並表示願意當嚮導，大讚台灣警方好貼心。

笑容滿面的張貴淵結束勤務滿懷不捨，卻是收穫豐盛，像是這些筆和鑰匙圈都是日本女子足球隊員們留給他的滿滿祝福。

(中天)