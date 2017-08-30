情侶汽車旅館約吸毒 藏馬桶露餡

警方起獲17.63公克K他命及加有安非他命的毒咖啡包。（張妍溱翻攝）

藏毒老梗遭馬桶出賣！台中市一對毒鴛鴦29歲洪姓男子與大他5歲的陳姓女友相約汽車旅館拉K卻遇警察敲門臨檢，兩人情急之下將毒品丟進馬桶水箱內，馬桶水箱被放了毒品導致不停地漏水，警方察覺在水箱內起獲17.63公克K他命及加有安非他命的毒咖啡包警訊後將兩人依毒品罪嫌送辦。

警方一進入房內聞到濃厚的K菸味卻遍尋不著毒品，當時有員警衝進廁所查看時，發現馬桶水流不停，想到又是毒蟲藏毒的老梗，靈機一動打開馬桶水箱，果真發現毒品就藏在裡頭。一共查扣5小包K他命（共17.63公克）、一包含有安非他命成分的毒咖啡包（2.28公克）壓在水箱浮球上，罪證確鑿。

馬桶水箱漏水水流聲反而引起警方注意，都有毒品前科的毒鴛鴦百口莫辯，水箱內全藏有毒品，大喊「被馬桶水箱給出賣了！」兩人最後坦承有毒品、相約投宿摩鐵吸毒，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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(中時)