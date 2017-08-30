華山基金辦愛心餐會，小S公公許慶祥慨捐50萬元

愛心醫師許慶祥（右） 慨捐50萬元幫助弱勢老人，並與胡阿嬤合唱「雪中紅」。（華山基金會提供）

華山基金會今天在台東娜路灣大酒店舉辦「中秋老人才藝大賽暨愛心餐會」，215位弱勢長輩一同參與，藝人小S的公公許慶祥醫師，慨贈50萬元，希望能為弱勢長輩盡一分心力，現場並與長期照顧精障妹妹的胡阿嬤合唱，而各鄉鎮也推派長輩唱歌、跳舞，老人家們都玩得很開心。

住在台東縣延平鄉的62歲胡阿嬤，退休前從事居家服務員工作，退休後獨自照護精神障礙妹妹，隨著年歲漸長，常感力不從心，心情相當低落，自從今年華山基金會開始服務後，阿嬤精神上有了靠山，生活並得到照顧、也願意參加各種節期及聯誼活動，重拾久違的笑容。

胡阿嬤今天上午興奮地參加華山基金會在娜路灣大酒店舉辦的中秋愛心餐會，與200多位老人家同歡，上台歡唱並愉快用餐；長期關懷弱勢老人的醫師，也是藝人小S的公公許慶祥捐贈50萬元，希望能拋磚引玉，讓需要幫助的長輩得到更妥善的照顧。

(中時)