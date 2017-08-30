高市多元化計程車擴大規模 第2波7家業者投入
高市多元化計程車今年底目標衝200輛、3年內營運規模可達500輛，讓官方版UBER更普及，減少非法營運空間；交通局表示，開放第2波業者申請經營，共有8家業者提出申請，評審結果由7家業者取得經營，繼去年首波4家營運後，未來將有11家業者投入，提供觀光、商務、尊爵及無障礙運輸服務。
高市官方版UBER目前有4家車隊、50輛車上路營運，未來更有7家業者機加入，車款有5人座、9人座，甚至有BMW、Benz等高級車款，每趟次營運收入為250元至300元，高於一般小黃每趟次運價約160元，運將營業收入成長可達1倍，也全面革新消費者乘車感受。
交通局長陳勁甫表示，多元化計程車乘車資訊透明、即時行動支付、不限制車款型、彈性運價費率、駕駛評價機制等特色，讓乘客搭乘計程車不再是瞎子摸象，且來台觀光旅客自由行取代團客成為主流，計程車出遊大軍躍升觀光客最愛。
其中，多元化計程車車型較大，又可透過手機APP叫車，更便利遊客安排旅遊行程，無疑是業者發展多元化計程車的最好時機，業者均紛紛在交通局開放第2波申請時，投入營運，共同為台灣小黃產業創造嶄新面貌。
來自香港的王姓背包客搭乘淺綠色的SIENTA前往佛陀紀念館觀光旅遊，他說「高雄多元化計程車有好多車款跟顏色可以選擇，用手機APP安排路線後還可預先知道車資，方便規畫旅遊行程及預估交通費，使得在地觀光旅遊更具吸引力！」
(中時)
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