Uber重返台不利兼職司機 官方版Uber搶商機

高雄去年底率先全台首批多元化計程車上路營運，轎式、休旅式等車款及多種車色，翻轉民眾對小黃既有印象，而官方版UBER的數量、價格在原UBER時代是沒有競爭優勢的，但在UBER重返台灣市場，新系統不適合兼職司機，以及相關支出增加，讓官方版UBER搶到商機。

多元化計程車營運模式已跳脫小黃的一般交通旅運，旅次需求多是商務、觀光、尊爵及就醫，目的地多為高鐵站、機場、美術館、墾丁、加工出口區及醫院；多元化計程車跟UBER一樣使用由業者自行開發的手機App叫車，原則跳表計價，但部分車款會加價，特殊節日時會加成。

由於UBER重返台灣市場，與數十家租賃車業者合作，改變了原本隨處都有且低價型態，讓官方版UBER露出瓜分愛搭UBER的客群曙光；據了解，全台原有UBER司機有1萬多人，其中僅2至3成是租賃車，權益不受影響，但對7至8成的白牌車兼職司機是有風險。

兼職司機不諱言，現在的UBER要考職業駕照、申請營業小客車，還要靠行租車，光是租車就是一大支出開銷，對一周只開10個小時的兼職者來看較不划算；況且營運模式轉變也提高車資，坐趟UBER並不便宜。

(中時)