世大運》迴響系列五 場館亂省錢 苦的是選手
在臺北世大運閉幕之前，大家看到風光勇奪4金的中華網球隊，但期間卻出現選手李冠毅熱衰竭送醫，張凱貞、謝政鵬到醫院吊點滴等令人心疼的狀況。「回家比賽」打成如此慘烈結果，恰恰暴露出本次世大運一大問題，縱然蓋了部分全新場館，但因為省錢砍掉不該省的地方，比如網球中心的開閉式屋頂，苦了我們選手。
我國網球好手得在正中午烈日下出賽，主因有三。除了夜間比賽無法與當地民眾達成共識，台北網球中心初期規畫有的開閉式屋頂設計被刪除，第2球場的觀眾席也還沒興建，無法有效消化場次，都和節省經費所造成的結果有關。
這次世大運高溫比賽的狀況，恰可對比以酷熱著稱的澳洲網球公開賽。澳網只要氣溫到達攝氏40度，室外球場賽事就會喊卡，僅留可以關閉屋頂的場館繼續比賽。台灣夏天溫度或許稍低於墨爾本，但濕度高，體感溫度也有危害健康之虞，加上台北全年多雨，開閉式屋頂其實是不應節省的必要設施。
其次，國際具規模的網球中心，除了中央球場，也會有具備獨立觀眾看台的副球場，如此所有焦點賽事不必集中在中央球場，也能順利消化。偏偏台北網球中心目前的第2球場只留空間，觀眾席跟中央球場的屋頂一樣，有待後續者增建。
世大運號召台灣選手「回家比賽」，自然想要獲得觀眾的喝采。謝政鵬與彭賢尹的男雙8強賽被排在第2球場，後來不幸出局，謝政鵬賽後就曾鬱卒的說：「好像沒有主場優勢。」但所有焦點台將都排在中央球場，加上不排夜間賽事，全都塞在白天打，就一定有人要接受「烤」驗。
臺北世大運為北台灣留下了不少新增的體育場館，包括台北網球中心、和平籃球館，以及多面人工草皮足球場，都是體壇未來的寶貴資產。然而在「撙節」的情況下，多數場館都是「先求有」就好，比如輔大足球場的球隊休息室從4間被刪成2間，用原本是工寮的臨時組合屋頂上，未來辦比賽預備球隊無處可去，也是個血淋淋的例子。
政府首長與民意代表省錢、刪預算，美其名是替民眾看緊荷包，避免蓋出「蚊子館」，殊不知經費亂砍，刪到不該省、不能省的地方，造成場館應有的功能被「閹割」，未來主辦單位或廠商不肯租用來舉辦賽事，才是產生蚊子館的主因。亂花錢不應該，亂省錢同樣也不可取，是世大運網球選手用抽筋、中暑給大家上的一課。
(中時電子報)
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