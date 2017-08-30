世大運》迴響系列五 場館亂省錢 苦的是選手

台北世大運網球女單金牌戰29日在烈日高溫下登場，22 歲台灣好手李亞軒（後右），在酷暑中與泰國對手激戰3小時40分鐘，最後以1比2屈居銀牌。圖為李亞軒場邊接受防護員緊急照護，露出痛苦神情。（中央社）

在臺北世大運閉幕之前，大家看到風光勇奪4金的中華網球隊，但期間卻出現選手李冠毅熱衰竭送醫，張凱貞、謝政鵬到醫院吊點滴等令人心疼的狀況。「回家比賽」打成如此慘烈結果，恰恰暴露出本次世大運一大問題，縱然蓋了部分全新場館，但因為省錢砍掉不該省的地方，比如網球中心的開閉式屋頂，苦了我們選手。

我國網球好手得在正中午烈日下出賽，主因有三。除了夜間比賽無法與當地民眾達成共識，台北網球中心初期規畫有的開閉式屋頂設計被刪除，第2球場的觀眾席也還沒興建，無法有效消化場次，都和節省經費所造成的結果有關。

這次世大運高溫比賽的狀況，恰可對比以酷熱著稱的澳洲網球公開賽。澳網只要氣溫到達攝氏40度，室外球場賽事就會喊卡，僅留可以關閉屋頂的場館繼續比賽。台灣夏天溫度或許稍低於墨爾本，但濕度高，體感溫度也有危害健康之虞，加上台北全年多雨，開閉式屋頂其實是不應節省的必要設施。

中華隊女將張凱貞（圖）28日在世大運網球女單4強戰，遭泰國選手瓦拉恰亞（Varatchaya Wongteanchai）以直落二擊敗，雖無緣晉級金牌戰，但仍並列銅牌。張凱貞在比賽休息空檔，不斷冰敷腹部。中央社記者裴禛攝 106年8月28日

其次，國際具規模的網球中心，除了中央球場，也會有具備獨立觀眾看台的副球場，如此所有焦點賽事不必集中在中央球場，也能順利消化。偏偏台北網球中心目前的第2球場只留空間，觀眾席跟中央球場的屋頂一樣，有待後續者增建。

世大運號召台灣選手「回家比賽」，自然想要獲得觀眾的喝采。謝政鵬與彭賢尹的男雙8強賽被排在第2球場，後來不幸出局，謝政鵬賽後就曾鬱卒的說：「好像沒有主場優勢。」但所有焦點台將都排在中央球場，加上不排夜間賽事，全都塞在白天打，就一定有人要接受「烤」驗。

臺北世大運為北台灣留下了不少新增的體育場館，包括台北網球中心、和平籃球館，以及多面人工草皮足球場，都是體壇未來的寶貴資產。然而在「撙節」的情況下，多數場館都是「先求有」就好，比如輔大足球場的球隊休息室從4間被刪成2間，用原本是工寮的臨時組合屋頂上，未來辦比賽預備球隊無處可去，也是個血淋淋的例子。

政府首長與民意代表省錢、刪預算，美其名是替民眾看緊荷包，避免蓋出「蚊子館」，殊不知經費亂砍，刪到不該省、不能省的地方，造成場館應有的功能被「閹割」，未來主辦單位或廠商不肯租用來舉辦賽事，才是產生蚊子館的主因。亂花錢不應該，亂省錢同樣也不可取，是世大運網球選手用抽筋、中暑給大家上的一課。

(中時電子報)