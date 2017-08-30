入圍金鐘戲劇節目男配角 許光漢：很僥倖

許光漢沒想過自己能入圍金鐘。（圖片/以勒公關提供）

許光漢以植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘「戲劇節目男配角」後，30日他受邀擔任蘭芝新品大使，談及入圍心情，謙虛說不可能看好自己，「覺得自己是僥倖，看到名字能和其他人並列就覺得很足夠」。

對於能夠入圍金鐘，許光漢坦言當初根本沒想到，只是想專心把角色詮釋好，回憶起拍戲過程，他感謝導演給的發揮空間很大，也透露雖然是演出有性衝動的遲緩兒，但反倒是角色稀鬆平常的狀態最難拿捏。

這次入圍金鐘獎，第一時間開心和家人分享喜訊，「他們知道也很開心，明顯看得出來媽媽的擔心有少一點」，金鐘獎將在9月30日舉辦，被問到是否想好當天要穿什麼？許光漢笑說自己還沒有想法，「我也是第一次遇到這種事情，但可能還是走簡單風格吧！」讓自己能夠輕鬆走紅毯。

(時報周刊)