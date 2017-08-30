世大運》迴響系列六 女人我最大 女籃、女排令人驕傲

中華女籃力克俄羅斯奪銅，全隊興奮歡呼。（本報系資料照）

世大運中華女籃奪銅。(林宋以情攝)

本屆世大運中華代表隊拿下史上最佳26金34銀30銅，牌榜高居第3優異成績，讓國人見到中華隊體育實力。三大球中籃球、排球女力當道，中華女籃不負眾望勇奪銅牌、重返頒獎台奪隊史第2面獎牌，2005年鍍金的中華女排，睽違12年重返4強。

今年中華隊小球(羽球、網球))派出職業頂級陣容，成績亮眼，羽球囊括5金，網球包辦男、女團金牌笑納隊史最佳4金1銀2銅，但畢竟是「一軍打二、三軍」，它國多半派出學生球員，金牌含金量僅供參考，不過團隊大球中華隊以小搏大，表現值得肯定，中華男籃創下隊史最佳13名，女籃更勇奪銅牌。

中華女籃林育庭挑籃。(林宋以情攝)

中華女籃鄭伊秀上籃。(林宋以情攝)

中華女籃曾在2011深圳世大運摘銀，奪我國籃球世界級運動賽會首面銀牌，為了以地主之姿拚牌，世大運女籃2年前成軍，並由夏威夷楊百翰大學史上最佳勝率教練、美籍教頭華格納(Albert Kenyon Wagner)職掌兵符，鄭慧芸、錢薇娟、梁嘉音、傅姿伶組成教練團。

中華女籃陣中6人林育庭、羅蘋、陳晏宇、鄭伊秀、黃湘婷、王維琳經過7月印度亞洲盃洗禮，加上朱育勤、黃鈴娟、徐玉蓮、陳薇安、韓雅恩、楊晴。中華隊預賽3連勝連剋智利、瑞典、匈牙利開紅盤，八強戰面對加拿大長人陣，中華女籃「小蝦米力抗鯨魚」，以近10分差取勝，儘管準決賽抱憾不敵最終金牌得主澳洲隊，銅牌戰仍擊敗戰鬥民族俄羅斯。

一路走來不被看好，中華女籃勝出歸功教練團，注入全新化學效應，更再度證明我國女籃足以和歐美競爭的實力，日本女籃能在亞洲盃納入澳洲、紐西蘭後，依舊扳倒長人陣撂下后冠，中華隊不是沒有可能，但眼光勢必得放遠，才不會讓女籃亮麗表現曇花一現。

中華女排再次先盛後衰，先贏首局，隨後連丟3局吞敗。(陳信翰攝)

除了女籃，台北世大運大放異彩的還有中華女排，這支2005年伊士麥世大運金牌、2003年大邱世大運銀牌勁旅，今年由教練林明輝督軍，重砲手「阿非」陳菀婷、楊孟樺、陳怡如、溫憶慈等資深國手壓陣，搭配張秝芸、吳韋華、蕭湘凌、陳姿雅、曾婉羚新生代好手。

自預賽起連掃法國、捷克、哥倫比亞，八強痛宰阿根廷，雖然四強抗日失利，銅牌戰飲恨烏克蘭，但仍睽違12年重返4強。耕耘多年的企業排球聯賽，為我國深厚排球紮根不得不提，加上世大運只要我國出賽是場場爆滿，推動職業化儼然已成氣候，女排是不是能如同男排引進洋將、提升球賽可看度，都是讓排球熱延續作為。

(中時電子報)

中華女排重返四強，新生代好手曾婉羚表現優異。(中央社資料照)