打擊非法捕撈系統 南韓擬與中國聯手

韓聯社報導，南韓總統文在寅30日在中央政府世宗辦公大樓主持召開海洋水產部、農林畜產食品部核心政策討論會。海水部長官金榮春表示，計畫今年底前與中方攜手共建聯合打擊系統，加強對非法捕撈的管制。

海水部表示，將與中方協商，確認非法作業漁船，年底前構建韓中聯合打擊系統，及時共用相關資料。出於保護領海的考慮，海水部還將擴充海警艦艇及漁政船靠岸設施，同時新建3千噸級海警艦艇，加強對獨島海域的警備。

(旺報)