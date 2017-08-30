法國編舞家舞作《伊恩症候群》 台中國家歌劇院10月登場
台中國家歌劇院邀請法國編舞家克里斯汀．赫佐將於10月帶來《伊恩症候群》舞作演出，並擔任2018年「台灣國際藝術節」策展人，他今天暢談藝術理念表示，藝術是全球化、打破地理疆界的工作，中市是具勇氣與當代性的城市，將創造新平台迎向未來挑戰。
台中國家歌劇院將自10月起推出「秋天．來台中與巨人相遇」系列節目，在10月14日及15日推出由法國蒙彼里埃國家編舞中心藝術總監克里斯汀．赫佐的《伊恩症候群》舞作演出。台中國家歌劇院30日舉辦記者會，邀請赫佐與台中國家歌劇院藝術總監王文儀同台暢談藝術理念。
「《伊恩症候群》的編創，來自於我在夜店30年的體驗」赫佐說，縱使世界各地夜店在30年來有不同變化，夜店是結合舞蹈及音樂等多元藝術的場所，他在夜店的小環境中學會與一群人一起跳舞，舞蹈是身體與空間的關係，舞者不一定要面對觀眾演出。
克里斯汀．赫佐自1990成立搖滾樂團、創立服裝品牌及加入舞蹈行列，以跨界創作獨步當代舞壇。王文儀深入分析《伊恩症候群》舞作指出，舞者在金黃色地板上舞動身軀，加上燈光營造出猶如「紙醉金迷」的氛圍，竟呈現出難得的藝術詩意，這是赫左令人驚訝的創造力。
台中國家歌劇院並邀請赫佐擔任2018年「台灣國際藝術節」（簡稱NTT-TIFA）的策展人，首度舉辦全球性節目徵選，廣邀國內外表演團隊遞案，共收到來自28個國家的147件提案，將於9月公布在NTT-TIFA演出的獲選節目。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。