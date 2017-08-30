威力彩頭獎上看12.5億 這時段買最易中大獎

威力彩頭獎上看12.5億元，創下1年多來新高，包牌客出籠、買氣激增；根據台灣彩券統計資料顯示，自第4屆(103年1月起)以來，威力彩共開出7注、新臺幣10億元以上的頭獎，頭獎中獎人多集中在開獎當日、中午過後購買，其中，下午3點到5點是最受財神爺青睞的良辰吉時。

台彩也同步提供這7名、10億元以上的億萬富翁生肖，7名中獎人的生肖中，屬鼠、猴者各2名、虎、兔、狗各有1名。

在大家關注威力彩高額彩金之際，台彩也呼籲彩迷，記得找找家中未對獎彩券，因為至今還有1個板橋區開出1.75億的大樂頭頭獎，以及宜蘭縣礁溪鄉開出、1千萬今彩539頭獎，至今都還未見主人來兌獎，因為兌領期限快到了，千萬別與財神爺擦身而過。

(中時)