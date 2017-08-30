只有1名新生 台東關山電光里長：不反對裁併校

電光國小今年僅1名新生，校方強調新生的受教權益不會受損。（黃力勉攝）

30日是開學日，面臨少子化的衝擊，台東共有4所學校僅有一名新生，其中2所是國小，2所是分校，對於學校人數不斷減少，關山鎮電光里長潘寶瑩表示，只要做好配套措施，地方對於學校裁併大多不反對。

1人新生的學校包括關山鎮的月眉國小、電光國小，池上鄉的萬安國小振興分校及成功鎮的忠孝國小博愛分校，其中電光、月眉及振興都是台東縱谷的學校。

電光國小表示，學校發展阿美族特色教育有成，包括旮亙、阿美族竹砲等，都成為在地的特色，許多其他縣市學校都會到校參訪，但少子化後，學校學生減少是無可避免。

校方指出，留下的新生部分家庭狀況較弱勢，需要老師更多的關懷、細心的指導，老師能全心投入，了解學生的家庭及學習狀況，體育課、藝術等課程，則會有中、低年級學長姐一起上課，也有同儕的刺激。

潘寶瑩表示，部分民眾會將小孩送到5公里外的關山國小就讀，因為學生數較多，學習與他人相處也是一門必修課。

她說，近10年來學生人數越來越少已經是不可逆的情況，學生數太少，對於學生的學習刺激反而不好，因此地方民眾對於裁併校並不反對，前提是有交通車接駁，做好配套措施。

(中時)