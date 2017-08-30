只有1名新生 台東關山電光里長：不反對裁併校
30日是開學日，面臨少子化的衝擊，台東共有4所學校僅有一名新生，其中2所是國小，2所是分校，對於學校人數不斷減少，關山鎮電光里長潘寶瑩表示，只要做好配套措施，地方對於學校裁併大多不反對。
1人新生的學校包括關山鎮的月眉國小、電光國小，池上鄉的萬安國小振興分校及成功鎮的忠孝國小博愛分校，其中電光、月眉及振興都是台東縱谷的學校。
電光國小表示，學校發展阿美族特色教育有成，包括旮亙、阿美族竹砲等，都成為在地的特色，許多其他縣市學校都會到校參訪，但少子化後，學校學生減少是無可避免。
校方指出，留下的新生部分家庭狀況較弱勢，需要老師更多的關懷、細心的指導，老師能全心投入，了解學生的家庭及學習狀況，體育課、藝術等課程，則會有中、低年級學長姐一起上課，也有同儕的刺激。
潘寶瑩表示，部分民眾會將小孩送到5公里外的關山國小就讀，因為學生數較多，學習與他人相處也是一門必修課。
她說，近10年來學生人數越來越少已經是不可逆的情況，學生數太少，對於學生的學習刺激反而不好，因此地方民眾對於裁併校並不反對，前提是有交通車接駁，做好配套措施。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。