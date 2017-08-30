中保「棧」餐廳二店 主攻女性市場

中保進軍餐飲市場第二波「棧F.M.L Café花苑拿鐵」今日開幕，隨處可見的趣味裝飾，於試營運期間已成為許多網友打卡拍照熱點。（中保提供）

中興保全集團積極擴大餐飲布局，繼5月併購柴燒碳烤餐廳「棧直火廚房Zhan F-U Kitchen」、「棧」品牌第二家店「棧F.M.L Café花苑拿鐵」今日開幕，以「花草、輕肉食、風味拿鐵」為主題，主攻女性消費市場。

相較於一店「棧直火廚房」的硬漢大份量碳烤肉食形象，「棧F.M.L Café花苑拿鐵」則提供更多樣輕食及視覺系冷熱飲，綠意盎然的空間點綴令人會心一笑的巧思，彷彿城市一隅的秘密花園，打造屬於都會女子的浪漫異想空間。

坐落雙城街靜巷內的二店「棧F.M.L Café花苑拿鐵」延續一店「棧直火廚房」原木碳烤及愛「玩火」的精神，特別自西班牙進口Pira烤爐，賦予肉品及披薩火烤煙燻風味，多道餐點飲料上菜時以燃火或肉桂香薰賦予視覺、嗅覺、味覺三感體驗。

中保表示，棧品牌一店「棧直火廚房」客單價設定為700元，月營業額將近200萬；新開幕的二店「棧F.M.L Café花苑拿鐵」針對女性族群與中價位餐飲，每月營業額目標約80萬，客單價為400元。

(中時)