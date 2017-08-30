逃逸外勞裝原住民 原民警族語問話識破
4名逃逸的印尼籍外勞，從台中包計程車到台東，經過大武鄉外環道時遇到警察攔檢，一名外勞脫口而出說「我們是原住民！」警方看外觀有點像，但口音完全不像，因此以排灣族語問「斯麥努矇？」4人你看我我看你搭不上話，最後才坦承是逃逸外勞。
4名外勞均為印尼籍，因為逾期居留而成為非法逃逸外勞，獲知台東關山有工作機會，因此以1人2000元的代價，4人同乘計程車從台中遠赴台東工作。
大武警分局日前晚間展開擴大臨檢勤務時，攔下計程車查核身分時，發現車上有4名乘客，因此也要求他們出示證件，不過其中一人講「我們是原住民！」企圖規避查緝。
警方仔細一看，發現他們輪廓有點像，但口因一聽就知道不是台灣人，因此排灣族的警察以排灣族語問「斯麥努矇？」意即要去哪裡？4人面面相覷，不知道怎麼回答。
警方要求提出居留證，他們無法拿出，因此最後全部帶回大武分駐所查證，發現4人都是逃逸外勞，因此訊後將他們移送台東專勤隊偵辦。
警方表示，僱用外勞一定邀申請核准才能僱用，僱用非法外勞可處15萬到75萬元的罰鍰，千萬不要因小失大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。