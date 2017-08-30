逃逸外勞裝原住民 原民警族語問話識破

大武警方攔下計程車，發現車上4名乘客都是逃逸外勞。（大武警分局提供）

4名逃逸的印尼籍外勞，從台中包計程車到台東，經過大武鄉外環道時遇到警察攔檢，一名外勞脫口而出說「我們是原住民！」警方看外觀有點像，但口音完全不像，因此以排灣族語問「斯麥努矇？」4人你看我我看你搭不上話，最後才坦承是逃逸外勞。

4名外勞均為印尼籍，因為逾期居留而成為非法逃逸外勞，獲知台東關山有工作機會，因此以1人2000元的代價，4人同乘計程車從台中遠赴台東工作。

大武警分局日前晚間展開擴大臨檢勤務時，攔下計程車查核身分時，發現車上有4名乘客，因此也要求他們出示證件，不過其中一人講「我們是原住民！」企圖規避查緝。

警方仔細一看，發現他們輪廓有點像，但口因一聽就知道不是台灣人，因此排灣族的警察以排灣族語問「斯麥努矇？」意即要去哪裡？4人面面相覷，不知道怎麼回答。

警方要求提出居留證，他們無法拿出，因此最後全部帶回大武分駐所查證，發現4人都是逃逸外勞，因此訊後將他們移送台東專勤隊偵辦。

警方表示，僱用外勞一定邀申請核准才能僱用，僱用非法外勞可處15萬到75萬元的罰鍰，千萬不要因小失大。

(中時)