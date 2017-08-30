世大運831大遊行估砸7百萬 人渣文本：不如宣布放假1天！

台灣英雄大遊行，31日下午4時由吉普車、大巴士載著選手們，從總統府前凱達格蘭大道出發。總統蔡英文邀請大家一起參加。（中央社）

世大運台灣80面獎牌入袋，閉幕式隔天31日舉辦「831台灣英雄大遊行」，整場遊行預估花費7百萬，北市37條公車路線也將配合調整！當天適逢總統生日，她稍早也在臉書PO文邀大家一起參加。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航直指，大遊行意義不大，不如宣布放假1天！

人渣文本指出，這回世大運奪牌慶功大遊行，藍營似乎把這當蔡英文祝壽會在打。他則認為大遊行意義不大，不如宣布放假1天，然後周五彈性放假這樣。搞這有的沒的幹嘛！「大家還是關心一下絕食的藍藍路吧」。

網友回應說：「放假！不要讓資方跟表姐不高興喔！」「原來那天是蔡生日喔。」「 藍綠好像都很怕柯P表現得太好，顆顆」

(中時電子報)