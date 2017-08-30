假冒親友綁架騙取贖款 三峽分局搗破詐騙集團
李姓民眾2月間遭詐騙集團騙稱其子遭到挾持，送出130萬元後才驚覺遭騙，三峽警方獲報後深入偵辦並鎖定主嫌紀亞德，並循線將紀男及手下6名車手逮獲究辦。
警方表示，李男在今年2月間接獲歹徒來電表示，其子因債務問題遭控制，要求李男付款後才放人，李男遂依照對方指示將現金130萬元放在指定處所，事後李男聯絡上兒子發現被騙，趕往放錢地點發現130萬元早已不翼而飛。
三峽警方獲報後調閱事發地點監視器，鎖定犯嫌疑為225歲男子紀亞德，並與刑事局第4大隊第2隊報請桃檢指揮偵辦。
三峽分局及刑事局幹員經過長達半年跟監偵辦，發現以紀亞德為首的詐欺集團，專門假冒親友遭綁架電話詐騙，手下還有林姓、莊姓、黃姓、何姓、黃姓、潘姓等6名車手，日前聲請搜索票前往苗栗、新北等地逮獲紀亞德等7人，並扣作案手機6支、新興毒品咖啡包90包、安非他命殘渣包、吸食器等贓證物，訊後依詐欺、毒品等罪嫌送辦。
「假冒親友遭綁架」主要利用被害人恐懼之餘要求交付金錢，三峽警分局也特別呼籲，民眾若接到任何不明電話，務必先保持冷靜，同時牢記「一聽」（聽電話內容）、「二掛」（掛斷電話）、「三查證」（撥165或110）口訣，未經查證前，千萬不要聽信不明來電交出現金或匯款。
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(中時)
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