大盛開！台東太麻里賞金針花金黃花毯正當時

金針花季花開一片花海有如金黃花毯。(知本老爺提供)

太麻里金針山金針花季正式來臨(知本老爺提供)

台東太麻里的金針山是花東三大金針產區之一，原本預計七月底到來的金針花季，受到颱風前焚風影響，遲至天鴿颱風大雨過後才大盛開，目前正是到金針山賞「金針花金黃花毯」的最佳時節。

根據台灣花東縱谷國家風景區官網指出，金針含有豐富的蛋白質與鐵質，營養價值頗高，也有安神忘憂的療效，在古時也被稱為忘憂草。金針花還有「一日美人」之稱，早上開，晚上凋謝，由於金針開花就失去採收價值，以往農民總趕在花開之前採收，近年來大陸金針搶占本地市場，許多農民乾脆轉型為休閒及農業並重。

知本老爺酒店與青山農場合作，推出台東太麻里金針山賞花小旅行，賞花之餘還可大啖特色金針料理與愛玉，推出後頗受到銀髮族歡迎。知本老爺「秋賞‧花響曲」秋季假期專案包含台東太麻里金針山賞花小旅行、品金針喝愛玉體驗、自助式早餐、晚餐、乾燥花手工卡片DIY、頭部精油按摩、戶外泳池設施、溫泉風呂設施，兩人成行三天兩夜每晚僅需NT$5,900+10%起，9/15前訂房免一成服務費。詳情請洽知本老爺官網。

(中時)