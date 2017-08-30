大溪武嶺橋疑機慢車道分界不清 婦車禍摔倒

溪武嶺橋拓寬完成，但新增設的機慢車道防撞桿疑似設計不清楚，30日早上就有1名婦女撞上受傷。（賴佑維攝）

桃園市大溪武嶺橋歷時2年多施工、花費約2億3000萬元，將原有的2線道拓寬成3線道，並於28日啟用。但有民眾發現機慢車道分界不清，30日早上就有1名婦人撞上防撞桿送醫急救，公路總局復興工務段表示，將盡速改善。

因為機慢車道防撞桿並未設在橋梁出入口，而是進入橋梁約20米後才有分流的防撞桿，28日啟用時，就有民眾擔心會發生意外。市議員陳治文30日接獲民眾陳情，指有1名婦女騎車上橋時，並未發現機慢車分流設施，等到看見防撞桿，已經來不及，急忙之下就撞上防撞桿摔倒。陳治文因此緊急請主管機關復興工務段及桃園市交通局前往會勘，希望改善狀況。

復興工務段表示，武嶺橋機慢車專用道前，將從現有雙白實線起點，再往前延伸一單白實線至橋梁伸縮縫，可提前導引機慢車行駛專用道，此外會在路面畫設機車及腳踏車圖形，出口處則畫設單白虛線至伸縮縫，導引機慢車依標線指示駛出武嶺橋。

(中時)