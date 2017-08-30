桃園市中小學開學 復興區高義、霞雲國小僅2新生
桃園市中小學30日開學，其中復興區高義、霞雲國小僅2人入學，不過校方並不擔心，反而認為可以給孩子更好的教育。其他學校也紛紛展現創意，用活潑和溫馨的活動，歡迎校園新鮮人。
桃園市教育局統計，復興區高義國小、霞雲國小僅2名新生，是全桃園最少，光華國小則有3名新生、義盛國小4名，至於三光、羅浮國小有5名新生。霞雲國小校長羅幼蓮表示，新生人數少並不擔心，反而認為孩子們可以接受到更好的教育。
其他學校也展現創意迎新，永順國小由校長、主任和志工們上演迎新戲劇，中山國小則在校門口裝置大型環保機器人，中平國小也展現布馬特色迎新。山頂國小則安排「六禮」，義興國小始業式則是在家長與孩子共同在FB拍照打卡活動中揭開序幕。教育局表示，這些活動，都希望幫助孩子降低對新環境的不適應，協助孩子盡快認識學校環境。
(中時)
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