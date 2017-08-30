《了解與互信 兩岸一定旺》反制金正恩!F-15K演習100％命中目標!南韓準備好了？
昨天(29日)清晨嚇醒許多日本人的飛彈，北韓證實就是「火星12」中程彈道飛彈，金正恩還宣佈，這是牽制關島的前奏曲，話雖是說給美國聽的，但南韓總統文在寅也不想再忍，派出4架F15K，在江原道丟下8顆鐵鎚炸彈，這些戰機炸彈有多厲害？能夠嚇阻北韓可能在9/9舉行的第6次核試嗎？
戰爭可怕，恐攻也讓人害怕！印尼警方日前成功阻止一場恐怖攻擊事件，被抓到的女炸彈客，疑似是在台灣擔任移工期間，接觸到伊斯蘭國的激進思想；讓人不免想起先前，也有一名印尼女移工，在台灣被恐怖組織吸收遭到遣返，台灣真的成了ISIS招新血的窗口嗎？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓為資深媒體人謝寒冰、軍事雜誌總編輯鄭繼文、資深媒體人鄭師誠、資深媒體人羅友志、中國國關院涉台中心主任郭擁軍 (北京連線)。
(中時電子報)
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