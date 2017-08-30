國小開學日 台南5間國小新生僅1人
開學日許多學校都在迎接新生，台南今年國小小一新生報到人數為1萬3609人，雖相較去年1萬2994人多615位，但仍受少子化影響，今年有5所國小、分校小一新生僅1人，而六甲國小湖東分校更是沒有一年級新生，讓一年級教室內空蕩蕩，等不到學生上課。
台南今年國小小一新生報到人數雖相較去年多，但今年「1人一班」的國小、分校卻多達5間，比去年多1間，分別是南化區瑞峰國小、西港區後營國小金砂分校、北門區北門國小玉湖分校、白河區河東國小六溪分校及後壁區新嘉國小等。
因應教育部「1人也成班」的政策，台南5所國小、分校一年級新生未來會朝混齡教學的模式來發展。後壁新嘉國小校長林良駿表示，除國語、數學等學術科目會一對一教學外，綜合藝術科目會和其他年級學長姐共同上課，校方也會依孩童在學校生活的適應情況調整。
開學前，新嘉國小全校師生也為這名新生舉辦迎新活動，由老師及學長姐帶他走過勤聰門、傳統宋江陣天刀巷，一起合影Q版大頭貼等，希望新生不會感到孤單。林良駿也說，學校老師都很努力在準備，希望能讓孩子深度的學習、痛快的玩。
(中時)
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