千歲團高鐵台中站走秀 太鼓獻藝贏得滿堂采

松柏園長者跟著志工節拍卯足全力打太鼓 。（馮惠宜攝）

松柏園長者表演後開心合影留念。（馮惠宜攝）

彰化養護中心長者以美國隊長造型現場表演健康操。（馮惠宜攝）

20位年齡總和超過1600歲，來自彰化及台中老人養護中心的阿公阿嬤，8月30日特別齊聚高鐵台中站表演太鼓秀，還打扮成電影「美國隊長」劇中人物造型走秀，吸引不少旅客駐足圍觀拍照，大家紛紛鼓掌叫好，一起為這群人老心不老的千歲團加油打氣。

為鼓勵失能長者走出戶外參與社會活動，永信社會福利基金會自103年起連續每年舉辦「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，3年來共有564位失能長者參與，其中參賽選手最高年齡為101歲。該會執行長趙明明表示，參加運動會是長輩們生活重心與目標，為了搶得參賽資格，每位阿公阿嬤都卯足全力練習，希望能一圓金牌夢。

彰化老人養護中心護理長劉佳芬指出，此次長輩走秀造型不但結合時下流行元素仿效電影「美國隊長」，耗時一個多月才完成所有「美國隊長」的裝備。

台中松柏園老人養護中心社工鐘倍玉則表示，目前住在中心的錦琴奶奶，因罹患腦血管疾病導致右側手腳乏力，有天看到機構其他長者在練習太鼓，便主動跟社工要求加入。原本錦琴奶奶是抱持著可以維持手部肢體動作的想法，開始練習後，卻一度因自我要求過高，體能無法負荷每天至少1小時的練習，而有過放棄的念頭；所幸在工作人員與夥伴們的鼓勵下，擔任此次太鼓秀表演的重要角色，更主動指導其他長者們正確的打鼓動作，令人相當佩服錦琴奶奶的毅力。

高鐵台中站長蕭維中表示，高鐵公司秉持「有心把事情做得更好」精神，持續參與社會公益活動，期盼透過這次活動，能鼓勵更多失能長輩勇於走出戶外，參與社會活動，不但能促進身心健康，更能「銀」向樂活人生，追求自我實現。彰化養護中心及

(中時)