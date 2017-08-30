千歲團高鐵台中站走秀 太鼓獻藝贏得滿堂采
20位年齡總和超過1600歲，來自彰化及台中老人養護中心的阿公阿嬤，8月30日特別齊聚高鐵台中站表演太鼓秀，還打扮成電影「美國隊長」劇中人物造型走秀，吸引不少旅客駐足圍觀拍照，大家紛紛鼓掌叫好，一起為這群人老心不老的千歲團加油打氣。
為鼓勵失能長者走出戶外參與社會活動，永信社會福利基金會自103年起連續每年舉辦「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，3年來共有564位失能長者參與，其中參賽選手最高年齡為101歲。該會執行長趙明明表示，參加運動會是長輩們生活重心與目標，為了搶得參賽資格，每位阿公阿嬤都卯足全力練習，希望能一圓金牌夢。
彰化老人養護中心護理長劉佳芬指出，此次長輩走秀造型不但結合時下流行元素仿效電影「美國隊長」，耗時一個多月才完成所有「美國隊長」的裝備。
台中松柏園老人養護中心社工鐘倍玉則表示，目前住在中心的錦琴奶奶，因罹患腦血管疾病導致右側手腳乏力，有天看到機構其他長者在練習太鼓，便主動跟社工要求加入。原本錦琴奶奶是抱持著可以維持手部肢體動作的想法，開始練習後，卻一度因自我要求過高，體能無法負荷每天至少1小時的練習，而有過放棄的念頭；所幸在工作人員與夥伴們的鼓勵下，擔任此次太鼓秀表演的重要角色，更主動指導其他長者們正確的打鼓動作，令人相當佩服錦琴奶奶的毅力。
高鐵台中站長蕭維中表示，高鐵公司秉持「有心把事情做得更好」精神，持續參與社會公益活動，期盼透過這次活動，能鼓勵更多失能長輩勇於走出戶外，參與社會活動，不但能促進身心健康，更能「銀」向樂活人生，追求自我實現。彰化養護中心及
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。