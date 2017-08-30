阿里山達邦國小 以鄒族古禮迎接新生

阿里山達邦國小今年有4名新生，校長盧柏全在迎新活動後，與師生自拍留念。（校方提供）

嘉義縣阿里山達邦國小為歡迎4位鄒族新生，舉辦了「達邦迎新好鄒到」迎新活動，校方精心準備5項大禮和5項闖關活動，希望1年級新生在小學生涯的起跑點擁有良好的開始，其中鄒族古禮epsxpsx讓孩子們深刻難忘。

今一早達邦國小師生和鄒族長老等人不但在校門口歡迎孩子及陪伴前來的家長，家長會長汪士偉也親自送上文具組、小方巾、跳繩、繪本和餐具，隨後新生還參加校方設置的闖關活動，包括依循鄒族古禮epsxpsx，請孩子面向東方接受鄒族長老為新生祈福，象徵新生如太陽一般冉冉上升，以及讓孩子製作棉花糖，象徵承載夢想的雲朵。

校長盧柏全說，山區學校人數少，正是可以實現個別化教育的最佳場域，期望今天「好鄒到」迎新活動，能成為孩子心中養成良好生活習慣與閱讀興趣的種子，逐漸醞釀發芽而茁壯。

(中時)