品冠師妹秦宇子 PK掉金曲歌后艾怡良
海蝶/太合音樂集團簽下新人秦宇子，正式成為品冠師妹，即將發行首張專輯《LUNA》。秦宇子憑著好歌喉及姣好外型，曾在許多歌唱選秀比賽拿下優異成績，不但在《超級偶像》踢館賽中，以一首〈My all〉PK掉金曲歌后艾怡良，還在《中國好聲音3》讓齊秦收她為徒，並唱進4強。
秦宇子祖籍廣西壯族，今年28歲，她11歲隨父母一起移民美國，接受舞蹈、模特兒、歌唱訓練，當過美國E-Time TV電視台《熱門音樂追追追》主持人，因緣際會下認識小甜甜布蘭妮的《TOXIC》專輯製作人，還為這位天后唱過DEMO。此外，她也擔任過張柏芝，陳小春在美國拉斯維加斯演唱會的伴舞。
她在2011年來台參加《華人星光大道6》及《超級偶像5》，在台灣LONG STAY，認識了當時經紀公司老闆陳柏霖。她說：「當時想辦工作證，而透過玩音樂的朋友認識陳柏霖公司的人，沒想到他們之前有看過我參加台灣的歌唱比賽，覺得我唱得很好，也想簽歌手，當下一拍即合，就決定跟我簽約。」但陳柏霖太忙，她簽約後跟陳碰面沒超過5次，後來她和陳的公司也和平解約。
她回憶在台的6年生活說，當時在君悅飯店及大型酒店駐唱，除了工作，就待在家裡寫歌，她很欣賞台灣男生，「我之前在美國交的兩任男友都剛好是台灣男生，你說我是不是很有台灣的緣！」
(中時)
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