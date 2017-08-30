安娜貝爾登車損商譽 律師：高鐵想告舉證hen難！
8月初，美商華納兄弟公司台灣分公司攜帶安娜貝爾人偶到高鐵車廂拍《安娜貝爾：造孽》電影宣傳照，台灣高鐵公司認為造成乘客恐慌，已對華納兄弟寄出存證信函，不排除提告。但律師指出，若高鐵真的要告，將難以舉證安娜貝爾確實造成乘客恐懼。另外，高鐵並未將商業拍攝須經申請規定明載在與乘客運送契約中。
中銀律師事務所律師連家麟指出，高鐵若認為商譽受損，要提出民事損害賠償，需舉證乘客真的有被嚇到，並舉證旅客所受驚嚇與安娜貝爾放在車上有正向關聯。至於高鐵或許會主張照片經傳播也會影響形象而求償，但舉證同樣困難。
連家麟說，即便高鐵與旅客運送契約訂有「旅客有影響行車安全之虞，或有妨礙他人安寧之行為」，高鐵得拒絕運送、解除契約，但從圖中看來並沒有乘客，高鐵將相當難舉證華納違反運送契約。
承理法律事務所律師王志超認為，大眾運輸系統訂有相關商業拍攝需經申請的規定並無不妥，但由於華納兄弟是以乘客身份在車廂及月台拍攝，也要看高鐵與旅客運送契約，是否將商業拍攝需經申請規定納入。（經記者查閱「台灣高速鐵路股份有限公司旅客運送契約」，並未載明相關規定）
王志超也說，即便安娜貝爾人偶的確具有恐怖意象，但高鐵是主打快速抵達、安全舒適等特性，尚難看出安納貝爾對乘客的影響，高鐵舉證構成損害商譽將相當困難。
(中時)
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