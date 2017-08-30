離譜！6萬顆毒蛋行蹤依舊成謎
先前有約6萬顆芬普尼毒蛋，疑似因規格不符被蛋行「換貨」，轉送往嘉義縣「鑫順祥蛋品有限公司」，由於鑫順祥未供出雞蛋流向，導致有6萬顆毒蛋至今日仍不知所蹤。蛋商業者指出，換蛋是為了供應市場所需，絕非是刻意為了混淆流向，蛋箱上都貼有溯源標章可以追查，照理說流向一定能找出來。
先前中央及地方政府在追查不合格蛋品流向時，發現位於彰化縣的欣德畜牧場被驗出芬普尼殘留25.2ppb，超過標準值5ppb，其有約6萬顆蛋銷往下游蛋行「萇記泰安蛋品有限公司」，但萇記泰安疑似因蛋品規格不符其上市標準，又被拿去與嘉義縣另一業者「鑫順祥蛋品有限公司」交換雞蛋，但鑫順祥無法交代流向，現已轉由檢調單位調查，盼找出這批毒蛋的下游貨主。
另一方面，昨日新增驗出不合格的嘉義縣「蔡俊杰畜牧場」，則有約1萬顆蛋流往台北市，今日已全數封存。
台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨指出，其實鑫順祥也是一間蛋行，自身會收雞場的蛋，只不過有在負責雞蛋轉運業務，也幫人家代工處理雞蛋，此次萇記泰安可能是有一批蛋稍微偏小，不符可以包裝交貨的規格，才請鑫順祥協助調度，幫忙跟其他蛋行換成符合規格的蛋品，換蛋多少需要補差價，但若業者之間交情好，也有不必補差價的情況。
高傳謨強調，換蛋只是為了供應市場所需，絕非是刻意混淆流向，況且雞蛋從蛋雞場生產出來，箱上都貼有QR Code溯源標章，否則不能上市販售，就像一張身分證，就算雞蛋互換，身分證也跟著整批雞蛋跑，除非業者刻意撕掉標章，否則不會影響溯源追蹤，照理說怎麼流都追的到，現在外界講說6萬顆毒蛋不知道流向，是很誇張的說法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。