離譜！6萬顆毒蛋行蹤依舊成謎

先前有約6萬顆芬普尼毒蛋，疑似因規格不符被蛋行「換貨」，轉送往嘉義縣「鑫順祥蛋品有限公司」，由於鑫順祥未供出雞蛋流向，導致有6萬顆毒蛋至今日仍不知所蹤。蛋商業者指出，換蛋是為了供應市場所需，絕非是刻意為了混淆流向，蛋箱上都貼有溯源標章可以追查，照理說流向一定能找出來。

先前中央及地方政府在追查不合格蛋品流向時，發現位於彰化縣的欣德畜牧場被驗出芬普尼殘留25.2ppb，超過標準值5ppb，其有約6萬顆蛋銷往下游蛋行「萇記泰安蛋品有限公司」，但萇記泰安疑似因蛋品規格不符其上市標準，又被拿去與嘉義縣另一業者「鑫順祥蛋品有限公司」交換雞蛋，但鑫順祥無法交代流向，現已轉由檢調單位調查，盼找出這批毒蛋的下游貨主。

另一方面，昨日新增驗出不合格的嘉義縣「蔡俊杰畜牧場」，則有約1萬顆蛋流往台北市，今日已全數封存。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨指出，其實鑫順祥也是一間蛋行，自身會收雞場的蛋，只不過有在負責雞蛋轉運業務，也幫人家代工處理雞蛋，此次萇記泰安可能是有一批蛋稍微偏小，不符可以包裝交貨的規格，才請鑫順祥協助調度，幫忙跟其他蛋行換成符合規格的蛋品，換蛋多少需要補差價，但若業者之間交情好，也有不必補差價的情況。

高傳謨強調，換蛋只是為了供應市場所需，絕非是刻意混淆流向，況且雞蛋從蛋雞場生產出來，箱上都貼有QR Code溯源標章，否則不能上市販售，就像一張身分證，就算雞蛋互換，身分證也跟著整批雞蛋跑，除非業者刻意撕掉標章，否則不會影響溯源追蹤，照理說怎麼流都追的到，現在外界講說6萬顆毒蛋不知道流向，是很誇張的說法。

(中時)