從世大運到中職 林立生涯首打席就開轟

林立27日才在世大運開轟，今來到中職生涯首打席又轟出全壘打，成為中職生涯首打席就開轟的本土第二人。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿今年季中選秀第二輪指名的林立，今登錄一軍後，生涯首場出賽就擔任先發二壘手，第2局生涯首打席就開轟，展現長打實力。

林立在世大運期間多以代打為主，7場出賽，累積9打數擊出3支安打，並在27日面對墨西哥開轟，今先發擔任第8棒，鎮守二壘，林立生涯首打席面對洪宸宇，就直接一棒轟出中外野大牆，來到中職首打席就開轟。

上一次在中職生涯首打席就開轟，要追朔至2004年由劉芙豪生涯首打席就開轟，林立也成為本土第二人。

(中時電子報)