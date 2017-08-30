世大運》民眾免費送國旗假髮帽 盼全球看見台灣

陳姓阿嬤免費送國旗假髮帽給進場欣賞閉幕典禮的民眾。(黃邱倫攝)

台北市舉辦世大運，礙於國際慣例青天白日滿地紅國旗無法飆揚在開閉幕典禮，有鑑於此，陳姓阿嬤自掏腰包請廠商製造3000頂國旗假髮帽，30日在台北田徑場外免費發送給進場欣賞閉幕典禮的民眾，希望透過電視轉播，讓全球看見國旗也看見台灣。

民眾戴著國旗假髮帽好開心。(黃邱倫攝)

陳阿嬤年近70歲，但她的身上充滿著活力，她笑著表示，開幕的時候驚覺選手怎麼不拿國旗繞場，後來來知道箇中緣故，所以決定閉幕典禮的時候要讓世界各國選手看到美麗的國旗，於是聯絡廠商製造青白紅三色假髮帽，期盼民眾戴著這頂假髮在閉幕場上形成漂亮的旗海，將國旗傳送到世界每個角落。

(中時電子報)