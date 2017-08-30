核二廠傳警報 疑似測試誤觸

原能會表示，今日中午12時10分收到台電公司通報，核二廠在上午約11時33分時，其輔助廠房之1S-28 PRM發生警報，並於中午約12時16分左右消失，初步調查，原因可能是進行系統測試時不慎觸動警報，並未造成廠內工作人員汙染，核二廠廠區及廠界環境輻射狀況正常，對機組運轉安全沒有影響。

原能會指出，經初步調查，核二廠為測試事故後取樣系統的可用性，今日上午10時22分在輔助廠房3樓執行測試時，疑似操作取樣過程中，管閥開關動作造成接口處壓力瞬間升高而導致取樣管路脫接，而使取樣系統管路中爐水在高溫高壓下閃化為蒸汽，經輔助廠房排氣系統PRM測得，造成警報動作。

原能會表示，台電公司於警報發生後，除依規定通報原能會，並派員執行PRM線上及廠區抽氣取樣分析，取樣分析結果皆無異常發現，而廠區及廠界環境輻射監測也正常，因該取樣系統屬於小口徑管路，經評估洩漏事件並未造成環境安全顧慮。

原能會指出，已要求台電公司針對此事迅速完成調查及提出改善報告，並加強廠區環境監測，以避免類似事件再度發生。

(中時)