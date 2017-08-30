梨國、梨鄉交流 台韓水梨高峰會在東勢

韓國青年梨農李相燁分享「K-Pear」品牌的運銷模式。（王文吉攝）

台、韓青年梨農進行「水梨高峰會談」，相互交流兩地的發展願景。（王文吉攝）

韓國青年梨農李相燁（右）訪問東勢梨園，與果農交換栽培心得。（王文吉攝）

韓國青年梨農李相燁（左二）來台參與「韓國青年梨農交流塾」，與東勢青農對談交流。（王文吉攝）

東勢區為國內高接梨最大產區，栽培面積達2420公頃，品種多達十餘種。為行銷東勢梨，東勢區公所本月舉辦「看見東勢梨」系列活動，邀請韓國青年梨農來台訪問，並規劃「韓國青年梨農交流塾」，進行「水梨高峰會談」，盼將台中梨產業與農村文化行銷海外。

韓國青年梨農李相燁受邀訪問東勢區2處梨園，並與果農交換栽培心得，29日晚間前往東勢區公所，出席對談式交流塾活動，包括區長徐佩鈴、果本山農組合曾光明、中校退休青農羅智優和當地青農邱旻彥，一同進行輕鬆的「水梨」高峰會談，隨行有韓國媒體採訪。

李相燁分享，韓國與台灣都面臨農村老化問題，他在繼承家業的使命感下返鄉務農，台中有「青年加農、賢拜傳承」計畫，對青農學習栽培技術很有幫助。他表示，韓國是水梨輸出大國，已建立「K-Pear」品牌，外銷量是台灣的150倍，台灣有必要建立水梨的國際品牌。

區長徐佩鈴表示，東勢區開放採果的觀光果園有20多處，配合政府推動地方產業六級化，加上第四級青年返鄉，營造農產十級化的環境，希望透過整合性輔導與行銷活動，發展水梨產業群聚特色。

徐佩鈴說，農業不是生產技術和產量的問題，還包括農村勞動力、家戶收益、用藥安全及友善環境，也應該一併列入討論，才能找出下一世代可以與土地共存共榮的方法。

(中時)