點名下一個李李仁！林心如揭演藝圈黑暗面

林心如、張軒睿和李李仁，最近合作新戲《我的男孩》。（圖／中時資料照）

林心如感謝張軒睿請客美食。（圖／翻攝自林心如臉書）

今年初升格人母的林心如，生完孩子後神速恢復身材，但仍坦言產後減肥是一條漫長的路，而她近來忙於拍攝新戲《我的男孩》，日前就因嘴饞，特地發文請到宜蘭工作的張軒睿幫忙買美食，未料才正享用對方帶回來的食物，馬上又點名李李仁新的任務，把臉書當許願池用，自曝演藝圈黑暗面 。

林心如日前得知夥伴張軒睿在宜蘭工作，就發文「記得幫我帶《X門綠豆沙》跟《X門口蒜味肉羹》」，-而今她就感謝對方，讓她喝到魂牽夢縈的綠豆沙，甚至還有加碼的排隊夯店鳳梨酥，嘴甜說「祝你越來越帥」，惹得張軒睿開心大呼「從沒請客請的這麼爽的！」

另外，林心如下秒就把目標轉往同劇演員李李仁，再度許下願望「接下來就等李李仁哥的甕仔雞了」，Hashtag還俏皮標「每個願望都能成真嗎」，更幽默表示怕張軒睿會覺得演藝圈很黑暗，笑說「這就是成長的代價」。

(中時電子報)

林心如臉書全文。（圖／翻攝自林心如臉書）