點名下一個李李仁！林心如揭演藝圈黑暗面
今年初升格人母的林心如，生完孩子後神速恢復身材，但仍坦言產後減肥是一條漫長的路，而她近來忙於拍攝新戲《我的男孩》，日前就因嘴饞，特地發文請到宜蘭工作的張軒睿幫忙買美食，未料才正享用對方帶回來的食物，馬上又點名李李仁新的任務，把臉書當許願池用，自曝演藝圈黑暗面 。
林心如日前得知夥伴張軒睿在宜蘭工作，就發文「記得幫我帶《X門綠豆沙》跟《X門口蒜味肉羹》」，-而今她就感謝對方，讓她喝到魂牽夢縈的綠豆沙，甚至還有加碼的排隊夯店鳳梨酥，嘴甜說「祝你越來越帥」，惹得張軒睿開心大呼「從沒請客請的這麼爽的！」
另外，林心如下秒就把目標轉往同劇演員李李仁，再度許下願望「接下來就等李李仁哥的甕仔雞了」，Hashtag還俏皮標「每個願望都能成真嗎」，更幽默表示怕張軒睿會覺得演藝圈很黑暗，笑說「這就是成長的代價」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。