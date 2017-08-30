地方稅收增加 台南市明年首度不舉債
年年舉債的台南市，因為地方稅收、中央計畫型補助與基金盈餘增加等因素，7年來還債157億，今年總預算達收支平衡，預計2018年總預算不編列舉債額度，8年來首度不舉債。
台南市今年地方稅增加14億，中央計畫型補助增加20億、基金盈餘繳庫增加40億，加上中央統籌分配款增加28億，台南市財政狀況好轉，2017年雖有編列舉債額度，至今尚未執行，明年編列的總預算甚至未編舉債額度。
台南市在縣市合併時，一度總負債高達1007億，因為負債高，該年甚至無法再借錢舉債。隨著每年還款，舉債空間加大，台南市近7年來陸續舉債發展建設，在2015年時舉債額度一度達57.75億，成為舉債高峰。
台南市總債務7年來共減掉157億元，至2017年為止，還剩850億元債務。台南市去年提高房屋稅與地價稅後，兩項地方稅收去年至今就讓台南市政府進帳30億，預計明年地方稅將再增加14億收入，是台南市能夠還債的主因之一。
財稅局表示，因財正好轉，舉債空間大增，台南市2018年將有657億的舉債額度，但市府並未編列舉債，明年歲出歲入總預算為848億7708萬7000元，可達收支平衡。
台南市2018年的總預算經費中，扣除常態支出，包括治水工程22億、流域綜合治理10億、長照2.0的18億9930萬，都是重大建設計畫。
(中時)
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