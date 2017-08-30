開學首日傳疑似跳樓悲劇 高二女學生宣告不治

30日是開學第一天，苗栗市卻傳出高二女生疑似跳樓身亡悲劇。警方初步調查，死者為17歲的李姓少女，目前就讀普通高中二年級，下午4點多自學校返家，未與在家的弟弟交談，回到她房間更換衣服後就出門，沒多久社區住戶通報得知她從7樓跳樓身亡。

女高中生就讀學校的校長、主任及一、二年級的班導師接獲通報後，立即趕赴醫院關切，女學生急救無效，家長與老師都悲傷不已。

校長為此感到相當遺憾，他說，高二是新班級，但經過3周暑期輔導，同學彼此應已熟悉，學校才剛開學，不致有太大功課壓力，事前也沒有跡象，校方目前不能確定是跳樓或意外墜樓，還要進一步了解。

校長表示，明天會加強相關宣導，尤其針對女學生的班級實施團體輔導。

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(中時)