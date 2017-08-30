骨頭久痛不癒要注意 小心轉移性骨癌
骨頭久痛不癒要當心！北港媽祖醫院近日發現數起案例，患者皆出現髖骨疼痛且已持續一段時間，經檢查才發現是其他部位癌症轉移至骨頭所造成，找到病灶對症下藥，不僅令疼痛有所改善，也能及早與醫師一同抗癌。
家住台中的62歲張先生從事建築業，日前出現右臀疼痛情形，起初他以為是工作時無意間扭傷骨頭，因此只到診所看診拿藥，不料疼痛未減，輾轉於各醫院求診，都未見起色。
後來張先生求助台中中國醫藥大學附設醫院，骨科醫師馮逸卿發現X光片有異狀，但考量醫學中心各項檢查耗費時日，將張先生轉至北港媽祖醫院做全身精密檢查，才知道原來罹患的是攝護腺癌，轉移至髖骨因而造成疼痛。
馮逸卿表示，除了張先生外，北港地區劉先生及林先生2名患者，也是由髖骨疼痛才發現得到肺癌。他強調，醫師千萬不能有「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的心態，必須協助病患找到病因，才能有效治療。
(中時)
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