原住民文物潮流化，文創團隊與藝術家跨界合作展覽。

創辦原住民文創潮排「花生騷」的總經理林昇（中），找來服裝設計師許清娟（左）、畫家曾秉芳（右）以原住民部落文化作發想，若入作品，在新光三越小西門廣場地下1樓展覽10套原住民服裝與5幅畫作。（程炳璋攝）

台灣一家致力於原住民文物潮流化的文創團隊，與兩位原住民藝術家合作設計10套圖騰服飾作品，30日打進大型百貨業台南館內展覽，透過潮流化的設計，讓原住民的藝術融入一般生活中。

從長榮大學設計系畢業，在台南生活7、8年的太魯閣青年林昇，出社會後致力將原住民文物潮流化，把各族傳統部落文物與圖騰，透過包裝與行銷，賦予商品故事與溫度，成為吸引年輕人目光的流行生活產品。

林昇創業4年，有感於高齡的原住民習慣於傳統手工飾品創作，但手工藝飾品的設計一成不變，已與年輕的原住民有距離，新一代的原住民青年與一般年輕人一樣，喜歡服飾、包包。更希望將部落文化導入流行趨勢，獲得文化認同感。

林昇從各族原住民部落找尋故事，再融入設計，每年創作出80款作品，在實體店面與網路上挑戰大眾化市場，近年業績逐漸成長獲得肯定。

最近他與兩位原住民藝術家跨界合作，畫家曾秉芳、服裝設計師許清娟以東台灣的藍天大海為元素，融入創作中，一起在台南一家連鎖大型百貨業展覽。

許清娟與曾秉芳同為花蓮阿美族藝術家，兩人認為要把原住民的意象融入流行產品，並不容易，但藝術與文創跨界合作，可激發更具個性的創意作品。許多年輕的原住民會從藝術文創作品中得到感觸，再回去追尋自己部落的文化故事。

(中時)