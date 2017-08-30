中韓擬共建聯合打擊非法捕撈系統

韓聯社報導，南韓總統文在寅30日在中央政府世宗辦公大樓主持召開海洋水產部（海水部）、農林畜產食品部核心政策討論會。海水部長官金榮春在工作彙報中表示，海水部計畫到年底與中方攜手共建聯合打擊系統，加強對非法捕撈的管制。

海水部表示，將與中方協商，確認非法作業漁船，到年底構建韓中聯合打擊系統，即時共用相關資料。出於保護領海的考慮，海水部還將擴充海警艦艇以及漁政船靠岸設施，同時新建3千噸級海警艦艇，加強對獨島海域的警備。

隨著全球氣候變暖，朝鮮半島漁場環境生變，加之過度捕撈和中國漁船的非法捕撈，去年近海漁業捕撈量降至44年來的最低值。因此南韓海水部考慮引進在魚種產卵期中斷捕撈的「休漁制度」，同時，通過漁業從業人員和公民團體參與的「水產資源管理對策協議會」，引導民間漁業人員自主管理資源。

(旺報)