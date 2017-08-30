高市美濃貨櫃屋大火 受困婦人救出後送醫不治

美濃區貨櫃屋起火燃傷，火勢猛烈，消防人員接獲報案立即出動人車前往滅火。(林雅惠翻攝)

高市美濃區吉洋里外六寮今天下午4點23分發生一起貨櫃屋火警，現場是由3個貨櫃組成ㄇ字型於中間貨櫃內部家具燃燒，消防局美濃、旗山及內門分隊人員接獲通報，出動人車立即前往灌救，現場火勢猛烈，約20分後於貨櫃屋內救出一名受困婦人，但婦人救出時已無呼吸心跳，被送往旗山醫院急救仍宣告不治。

高市消防局美濃分隊長鍾志彬說，消防人員到達現場滅火，除用射水搶救並破壞貨櫃屋搶救受困在內的婦人，最後在右側貨櫃屋內尋獲58歲王姓婦人一名倒臥床上，發現王婦已經沒有呼吸心跳，但仍趕緊由救護車送往旗山醫院急救，仍不治宣告死亡，起火原因調查中。

鄰居表示，王姓婦人與兒子同住一起，平常很少跟鄰居接觸，貨櫃屋起火時曾聽見很大爆炸聲響，現場火勢燃燒猛烈，造成婦人因無法逃出而死亡，感到很遺憾。

(中時)