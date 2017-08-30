世大運》感動! 選手披國旗繞場 巴西、加拿大舉「謝謝台北」

加拿大也舉著「感謝你，臺北」進場參加閉幕典禮。(林宋以情攝)

阿根廷披中華民國國旗進場。(林宋以情攝)

巴西隊進場時舉著謝謝台北市進場。(林宋以情攝)

台北世大運30日閉幕，有外國選手持我國晴天白日滿地紅國旗進場，獲全場熱烈掌聲。(黃世麒攝)

2017台北世大運30日晚間台北田徑場舉行閉幕典禮，為為期12天、籌畫近6年的世大運畫下完美句點，巴西隊、加拿大隊繞場時，更高舉「謝謝你台北」標語進場，另外包括英國等不少國家，更戴著我國國旗假髮進場，還有選手披中華民國國旗，令人感動。

歷經12天、共計141個國家地區、7700位來自全球各地運動菁英，一同完成這項我國史上最大運動盛會。台北世大運閉幕典禮19時30分登場，各國選手進場就掀起一波高潮，包括巴西、加拿大都舉著「謝謝你，台北」標誌繞場，英國、多明尼加等國也有不少選手戴著我國國旗造型的假髮，阿根廷選手更披著中華民國國旗進場，全場觀眾都報以熱情歡呼和掌聲。

台北世大運閉幕典禮台北田徑場登場。(鄭任南攝)

英國選手頭戴中華民國假髮進場。(林宋以情攝

阿根廷披中華民國國旗繞場。(林宋以情攝)

中華代表隊進場時，再讓全場觀眾情緒沸騰，我代表團共有199位代表出席(含選手/教練/隊醫防護員/體育署長官/團本部職員)。包括田徑、射箭、男籃、女足、競技體操、韻律體操、跆拳道品勢、網球、舉重、水球、滑輪溜冰、武術、跳水隊都有代表參加閉幕式。臺北世大運金牌選手，包括楊俊瀚、鄭兆村、李智凱、李晟綱、蘇佳恩、莊吉生、郭婞淳、洪萬庭、梁宣旼、許凱貴都出席閉幕式。

(中時電子報)