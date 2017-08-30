「國會已死」不滿前瞻硬幹 國民黨青年軍赴蘇嘉全官邸抗議

國民黨青年軍聲援絕食立委，前往蘇嘉全官邸抗議。（陳鴻偉翻攝）

中正二警方人員緊跟青年軍進行維安。（陳鴻偉翻攝）

警方二度舉牌，告知行為違法。（陳鴻偉翻攝）

為聲援在立法院絕食的賴士葆等3名國民黨立委，國民黨青年軍30多人，傍晚6時30分左右，舉著布條呼喊口號，前往立法院長蘇嘉全重慶南路的官邸抗議，青年軍手持「國會已死」、「民主之恥」等標語，先在小南門集結，延著愛國西路、植物園，最後前往蘇的官邸。

由於違法集會，中正二警分局立即佈署警力維安，並二度舉牌告知行為違法，青年軍抗議約30分鐘後，人數自動散去，過程未與警方有激烈衝突。

(中時)