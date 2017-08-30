來花蓮塞車當體驗文化 徐榛蔚痛批：賀陳旦不懂民困

交通部長賀陳旦昨至花蓮視察交通建設指出，「行車雍塞時間，可以當做是來花蓮體驗縱谷，放慢速度，體驗當地文化、促進當地消費，是幫助地方經濟最好的方式」，引來立委徐榛蔚不滿，認為這樣說法實在令人錯愕、震驚！（許家寧攝）

針對媒體報導交通部長賀陳旦昨至花蓮視察交通建設，說出：「行車壅塞時間，可以當做是來花蓮體驗當地文化」，立委徐榛蔚今晚發緊急聲明痛批交通部長不懂解決民困，體察民意，已不適任，應立即下台！

交通部長賀陳旦昨至花蓮視察花東鐵路電氣化全段最艱鉅的「新自強隧道」工程，受訪時被問到台9線拓寬能否提升效率，據某媒體報導指出，「行車擁塞時間，可以當做是來花蓮體驗縱谷，放慢速度，體驗當地文化、促進當地消費，是幫助地方經濟最好的方式」引來立委徐榛蔚不滿，認為這樣說法實在令人錯愕、震驚！

她強調，花蓮發展最大的困境就是聯外交通問題，而塞車更是全民最大的噩夢，政府經濟搞不好，缺電無法解決，交通無法改善，要民眾體驗文化、欣賞風景，民進黨如此的中央執政，這等沒有同理心的封建時代87分賀陳旦部長，應為傲慢態度，立即下台負責。

還原昨賀陳旦受訪影片，賀陳旦表示「台九線拓寬唯一可能只有在豐年慶或年節除夕會有一部分時間比較擁擠，大部分路段和時間相信足夠應付，小部分時間有一點點擁擠，就當成來花東就是要來體驗，縱谷本身用速度慢一點的，反而能夠感受到縱谷的開闊，這其實不見得是不好的現象。我們也希望旅遊的人若能放慢進度，更能夠在當地，促進他和當地文史活動的互動，幫助地方消費，對於花東地區的旅遊、是能幫助產業、地方經濟的最好方式」。

(中時)