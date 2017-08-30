BRT仲裁藍批3個「故意」 中市府反擊：與事實不符

BRT仲裁出爐，中市府需給付廠商1億8000萬，國民黨團30日質疑市府對BRT系統不驗收等3項「故意」，造成慘敗。（盧金足攝）

台中市長林佳龍廢除BRT，和廠商爆發履約爭議，交付仲裁，判定市府給付廠商1億8000萬；市議會國民黨團30日抨擊市府遲不驗收、關閉系統、放任設備損壞，3個「故意」損失20億，相當學童1年營養午餐費。交通局尊重仲裁結果，會在原契約金額內協商，不多付任何費用，對遭質疑「故意」，強調與事實完全不符。

市議員楊正中、黃馨慧、陳本添等人痛批林佳龍大罵BRT是一場騙局，但仲裁案判決內容證明，市府對BRT系統處置3項「故意」，讓市府慘敗，市民慘賠納稅錢。

黨團書記長李中表示，2015年7月監造單位已認定竣工，市府拖到2016年9月辦理初驗，設備長期關機無人養護，造成系統損壞，仲裁庭認為責任不在廠商，而是在市府。

執行長顏莉敏不滿市府擺爛不驗收，仲裁庭以顯違誠信、不正當行為形容市府做法，重大政策無法貫徹，以後誰敢再投資台中，要求林佳龍道歉，交通局長王義川下台。

對此，王義川強調，勇於承擔前市府BRT遺留問題，依原契約與廠商協商，不多付任何費用所謂市府「故意」的說法與事實完全不符。

王義川說，前市府推動BRT藍線許多設備還沒完工就趕著上路，包括機電系統在內設備確實未達驗收標準就啟用，導致後續無法驗收。

交通局正與律師就仲裁判斷書評估，若協商不成，不排除進入司法訴訟；強調還可使用的機電設備將充分運用，不會有浪費或設備閒置等情形發生。

(中時)